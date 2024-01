Caso Salis: Tajani, governo ha fatto tutto il possibile per garantire rispetto norme Ue su diritti detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano ha fatto tutto ciò che serviva per garantire il rispetto delle norme europee sul trattamento dei detenuti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo alla trasmissione “Porta a Porta” in merito al caso dell’italiana Ilaria Salis, attualmente sotto processo in Ungheria con accuse di lesioni ai danni di alcuni partecipanti a una manifestazione di estrema destra. Il ministro ha affermato che tuttavia, l’estradizione di Salis è “impossibile perché non ha commesso reati in Italia, però può essere espulsa dall'Ungheria in caso di condanna”. (Res)