Gaza: Blinken chiede revisione su eventuale riconoscimento Usa di uno Stato palestinese

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha chiesto al suo dipartimento di avviare una revisione in merito al possibile riconoscimento di uno Stato palestinese da parte degli Stati Uniti e della comunità internazionale, al termine della guerra nella Striscia di Gaza, e di presentare eventuali opzioni a riguardo. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che al momento non è stata applicata alcuna modifica alle politiche statunitensi, ma che il solo fatto che si stia prendendo in considerazione tale ipotesi è significativo. Per decenni, infatti, gli Stati Uniti hanno ribadito che uno Stato palestinese è un obiettivo raggiungibile solo attraverso negoziati diretti tra Israele e l’Autorità nazionale palestinese (Anp). “Il lavoro che stiamo portando avanti per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza ha aperto la porta alla possibilità di rivedere alcune delle vecchie politiche e dei vecchi paradigmi adottati dagli Stati Uniti”, ha detto un funzionario anonimo. Le opzioni per gli Stati Uniti includono un riconoscimento “bilaterale” di uno Stato palestinese; non ricorrere al diritto di veto per bloccare eventuali risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per riconoscere uno Stato palestinese come membro dell’Onu a tutti gli effetti; e incoraggiare altri Paesi a riconoscere uno Stato palestinese. Blinken avrebbe anche chiesto al dipartimento di esaminare altre ipotesi, come uno studio in merito ad un eventuale Stato palestinese demilitarizzato. Le fonti hanno precisato che la Casa Bianca è al corrente delle richieste presentate dal segretario di Stato. (Was)