Imprese: Airbus firma memorandum con Avinor, Sas, Swedavia e Vattenfall per infrastruttura a idrogeno in aeroporti di Svezia e Norvegia (2)

- L'uso dell'idrogeno per alimentare i futuri aeromobili dovrebbe non solo ridurre significativamente le emissioni in volo, ma potrebbe anche contribuire a decarbonizzare le attività di trasporto aereo a terra. Nel 2020 Airbus ha presentato il primo concept ZEROe con l'ambizione di portare sul mercato il primo aereo commerciale al mondo alimentato a idrogeno entro il 2035. Lo sviluppo dei mattoni tecnologici corrispondenti è ora in corso in un network globale di Ricerca e Tecnologia. Airbus ha anche lanciato il programma "Hydrogen Hub at Airports" per dare impulso alla ricerca sui requisiti delle infrastrutture e sulle operazioni aeroportuali a basse emissioni di carbonio, attraverso l'intera catena del valore. Ad oggi sono stati firmati accordi con partner e aeroporti in dieci Paesi, tra cui Francia, Germania, Italia, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Singapore, Corea del Sud, Svezia e Regno Unito. (Com)