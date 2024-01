Roma: Meleo-Rosati (M5s), a Casal Monastero solito monologo Gualtieri ma i cittadini non ci credono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto come previsto: l'inaugurazione dell'Isola Ambientale e Zona 30 di Casal Monastero è stata il solito monologo in stile Gualtieri. Una tirata in cui si è limitato a esaltare quanto fatto dalla sua Giunta negli ultimi sette mesi, senza disturbarsi a citare tutti i progetti approvati negli anni passati. Men che meno è stato fatto riferimento ai veri autori del bando, ossia la Giunta Raggi: basti pensare che tutte le Zone 30 citate oggi da Gualtieri sono state ideate da noi". Così in una nota Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 stelle in Assemblea capitolina, e Stefano Rosati, capogruppo M5s al Municipio Roma IV. "Nemmeno ai bambini e ai docenti, presenti per rappresentare la loro scuola, è stata data la parola durante la cerimonia, come si aspettavano e come di solito è uso. Un dettaglio che la dice lunga sul rapporto che questa amministrazione ha con i suoi cittadini. E mentre il sindaco incensava, noi del Movimento 5 Stelle abbiamo parlato con i residenti. Le voci dal territorio sono chiare: nessuno crede alle sparate di Gualtieri".(Com)