Roma: carcasse auto e poltrone davanti a stazione vicina a Tor Vergata, a marzo fototrappole

- È infestata dal degrado la stazione Torre Angela della Metro C alla periferia sud est di Roma, snodo urbano ad appena tre chilometri di distanza da Tor Vergata e dall'area delle Vele di Calatrava dove dovranno svolgersi alcuni importanti eventi giubilari nel 2025. Il parcheggio antistante alla stazione, in più punti, si presenta come una discarica abusiva a cielo aperto. Residenti e utenti della provincia, diretti alla metropolitana, passano ormai quasi senza far caso ai rifiuti sversati illecitamente. Una poltrona e un fornetto elettrico, sacchetti disseminati per terra e indumenti abbandonati, probabilmente resti di un mercatino non autorizzato, giacciono abbandonati in terra. Non va meglio nel sottopasso pedonale, tra bottiglie, bicchieri e cartacce lasciati in terra, tra le mura tappezzate di scritte e ghirigori. Se possibile la situazione è peggiore nelle strade limitrofe che portano alla stazione. Via Casale del Torraccio, ad esempio, è diventata un vero e proprio sito di stoccaggio di rifiuti speciali: la carcassa di un'automobile fa bella mostra di se, tra buste piene di scarti, accanto alla rete arruginita di un materasso. (segue) (Rer)