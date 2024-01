Roma: carcasse auto e poltrone davanti a stazione vicina a Tor Vergata, a marzo fototrappole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E il panorama, per automobilisti e motociclisti, che attraversano il sottopasso di via Oxford, dove si effettua l'inversione di marcia, è un percorso tra gli scarti edili: ai due lati della strada si trova di tutto, in particolare tondini e pannelli. "Non vengo spesso in zona ma la situazione è da sempre quella che si può vedere. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro a uno scenario che parla da solo", dice un anziano uscendo dalla stazione di Torre Angela. Gli fa eco una donna bionda sulla sessantina che va a prendere il treno: "Le scale del sottopasso sono indecenti, è così dalla stazione fino a casa mia qui vicino". (segue) (Rer)