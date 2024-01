Scuola: Città metropolitana Roma, visita al cantiere liceo Russell nel Municipio VII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il consigliere delegato all'Edilizia scolastica di Città metropolitana di Roma Capitale, Daniele Parrucci, ha visitato il cantiere aperto all'interno del Liceo Russell nel VII Municipio di Roma ed ha incontrato, insieme all'Assessore municipale alla cultura, Riccardo Sbordoni, la Dirigente scolastica, professoressa Anna Maria Aglirà. "Un impegno importante di Città Metropolitana di Roma Capitale che ha investito oltre un milione e mezzo di euro destinati al rifacimento delle facciate interne ed esterne di questo istituto e al ripristino di tutta la pavimentazione della palestra". Ha detto in una nota Daniele Parrucci, Consigliere delegato all'Edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma. Inoltre, sono state smontate delle impalcature risalenti a vecchie lavorazioni che erano lì da ben 9 anni e che impedivano agli studenti l'accesso e la fruizione del cortile all'interno della scuola, sanando un problema che si protraeva da ormai troppo tempo per questo storico liceo di Roma. "Con la Dirigente scolastica - ha detto - abbiamo verificato la presenza di alcune criticità ed abbiamo preso l'impegno di risolverle". (Com)