Caso Salis: Lega, per sentenza è "ampiamente nota a Forze Polizia"

20 luglio 2021

- Ilaria Salis è "'soggetto ampiamente noto alle Forze di Polizia'. Lo si legge nella sentenza che la riguarda, dopo l’assalto al gazebo della Lega nel 2017 a Monza. Le scioccanti immagini che arrivano dal tribunale di Budapest non possono alterare la realtà. La Lega ripudia violenza e intolleranza politica. Va ribadito l’auspicio che Ilaria Salis possa dimostrarsi sempre innocente. Bene che il governo italiano abbia chiesto il rispetto dei diritti umani anche in detenzione". E' quanto si legge in una nota del partito di Matteo Salvini. (Com)