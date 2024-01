Mar Rosso: Tajani, è necessario difendere il traffico mercantile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario difendere il traffico mercantile nel Mar Rosso. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo alla trasmissione “Porta a Porta” in merito all’allargamento della missione militare di difesa, accanto all' operazione Atalanta, che “avrà nuove regole di ingaggio, capacità di abbattere eventuali droni o missili che attaccassero navi mercantili italiane o di altri Paesi”. Il ministro ha ricordato che “l’Italia è un Paese esportatore, e il 40 per cento del Pil è costituito dall’export (…) quindi i danni economici sono già molto forti”. Da metà novembre, infatti, le milizie yemenite Houthi stanno conducendo attacchi alle navi commerciali in transito nel Mar Rosso in risposta a quella che considerano un’aggressione da parte di Israele verso la Striscia di Gaza, in corso dal 7 ottobre 2023. (Res)