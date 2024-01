Veneto: Rizzo (Legacoop), continueremo a combattere false cooperative operanti in logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non smetteremo mai di combattere le false cooperative operanti nella logistica. Lo ha detto Devis Rizzo, presidente di Legacoop Veneto, a commento della notizia dell'indagine della Guardia di finanza di Treviso che ha portato alla denuncia di 12 imprenditori per falsi contratti di appalto da 7 milioni di euro. "Non smetteremo – ha affermato - mai di combattere le false cooperative operanti nella logistica e di denunciare con forza comportamenti illegali di elusione fiscale e di sfruttamento del lavoro e dei lavoratori. Siamo in continuo ascolto e supporto alle cooperative nostre associate, che ogni giorno, scegliendo di non scendere a patti con tali dinamiche, fanno i conti sul campo con situazioni di concorrenza sleale che inquina il mercato della logistica. Sono loro le vittime principali di questo sistema malato dai frequenti comportamenti fraudolenti e illeciti: per questo i primi interessati a combatterli, ma anche a prevenirne il rischio, siamo noi come organizzazione insieme alle imprese che rappresentiamo". "Non è regola generale, certo – ha proseguito Rizzo –, ma è evidente che le cooperative non aderenti a un'organizzazione di rappresentanza più frequentemente incorrono in modalità di gestione non corrette, se non anche illecite. Essere aderenti è elemento di garanzia". "Sono necessarie più intense e concrete azioni di prevenzione e contrasto, in rispetto e declinazione degli impegni presi dai firmatari del protocollo d'intesa regionale siglato per superare le criticità della filiera della logistica, di cui peraltro siamo stati tra i primi promotori. Da tempo chiediamo sia riconosciuta la responsabilità in solido del committente. Sia ascoltata anche la nostra proposta di istituire sui singoli territori albi dei fornitori, che 'certifichino' le imprese 'impermeabili' da comportamenti illegali. Ci candidiamo a dare su questo fronte il nostro immediato contributo", ha concluso. (Rev)