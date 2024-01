Governo: in Cdm informative di Musumeci, Urso e Giorgetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Nel Consiglio dei ministri, il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha svolto una informativa in merito all’iter di predisposizione del disegno di legge, collegato alla legge di bilancio, relativo alla “economia blu”, cioè sull’uso economico del mare e sugli interventi per promuovere investimenti in ricerca, sperimentazione, messa in sicurezza ambientale e valorizzazione economica dell’ambito marino. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha svolto due informative, la prima in merito ai collegati alla legge di bilancio in materia di politiche spaziali e di sostegno all’industria spaziale e in materia di “tecnologie innovative”, la seconda relativa alla celebrazione, il prossimo 15 aprile, della prima “Giornata nazionale del Made in Italy”, istituita dalla legge quadro 27 dicembre 2023, n. 206. Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha svolto un’informativa e un aggiornamento sull’attuazione del federalismo regionale nell’ambito dell’obiettivo Pnrr M1C1-119 in materia di federalismo fiscale. È stato fornito un aggiornamento sulle attività sinora svolte per il raggiungimento del suddetto obiettivo. (Rin)