Caso Salis: Fratoianni (Avs), parole Salvini non degne di ministro della nostra Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Ilaria Salis "le parole miserabili di Salvini non sono certo degne di un ministro del nostro Paese". Lo scrive su X (ex Twitter) il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare di Alleanza verdi e sinistra. "Pensavamo che con Sgarbi e Santanchè questo governo avesse raggiunto il livello più basso nel degrado istituzionale. Ci dobbiamo ricredere. C'è qualcuno che va ancora più in basso", conclude.(Rin)