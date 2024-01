Governo: Cdm esamina 16 leggi regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge della Regione Lombardia n. 7 del 15/12/2023, recante “Modifiche alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)”; la legge della Regione Marche n. 23 del 07/12/2023, recante “Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita”; la legge della Regione Molise n. 8 del 21/12/2023, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Molise per l’anno 2024”; la legge della Regione Piemonte n. 35 del 19/12/2023, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2024 e disposizioni finanziarie”; la legge della Regione Piemonte n. 36 del 19/12/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)”; la legge della Regione Puglia n. 35 del 19/12/2023, recante “XI legislatura - 19° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”; la legge della Regione Basilicata n. 48 del 22/12/2023, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali per l’esercizio finanziario 2024”; la legge della Regione Basilicata n. 49 del 22/12/2023, recante “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2022 dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata - EGRIB”; la legge della Regione Basilicata n. 50 del 22/12/2023, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB)”. (Rin)