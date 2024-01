© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le trattative per far arrivare in Italia i palestinesi feriti affinché ricevano le cure necessarie sono “complicate”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo alla trasmissione “Porta a Porta”. Oggi la nave Vulcano è salpata dal porto di Al Arish, in Egitto, per rientrare in Italia con circa 60 persone a bordo, tra bambini e accompagnatori palestinesi. (Res)