© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scivolata della destra in Senato! Maggioranza senza numero legale al momento del voto su un emendamento di coordinamento per l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. Meloni non ha successo nel chiedere senso di responsabilità!". Lo scrive su X (ex Twitter) la senatrice del Partito democratico, Ylenia Zambito.(Rin)