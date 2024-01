© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: sei persone arrestate per traffico di stupefacenti, coinvolti un medico e un infermiere - Oggi le autorità della Tunisia hanno arrestato sei persone, tra cui anche un medico e un farmacista, con l’accusa di essere coinvolti in una rete di traffico di stupefacenti, in cui si presume il coinvolgimento anche di un medico e un farmacista. Lo ha dichiarato all'emittente indipendente "Mosaique Fm" il portavoce del tribunale di primo grado di Manouba, nei pressi della capitale Tunisi, secondo cui il medico avrebbe rilasciato prescrizioni per l'acquisto di farmaci. Secondo il portavoce del tribunale, tre delle persone detenute sono state fermate dopo che le forze di sicurezza hanno rinvenuto una quantità di psicofarmaci nel veicolo su cui viaggiavano. La procura ha incaricato l'unità investigativa di Tebourba, città a ovest di Tunisi, di indagare sul caso. I tre detenuti sono stati trovati in possesso di tre diverse ricette rilasciate dallo stesso medico. (segue) (Res)