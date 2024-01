I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: fonti stampa, erogazione prestito Fmi entro la prima metà di febbraio - La seconda e la terza tranche del prestito da 3 miliardi di dollari del Fondo monetario internazionale (Fmi) all'Egitto saranno erogate entro la prima metà di febbraio. Lo ha riferito una fonte governativa egiziana al quotidiano "Shorouk", secondo cui il governo del Cairo ha raggiunto un accordo quasi definitivo con la missione dell'Fmi nel Paese per quanto riguarda il rilascio del resto del prestito da 3 miliardi di dollari, di cui è stata erogata solo la prima tranche, pari a 347 milioni di dollari. Secondo quanto affermato dalla stessa fonte, il governo e l'Fmi si sarebbero anche accordati per un ulteriore prestito che dovrebbe essere erogato "presto, diviso in una o due tranche al massimo". L'importo totale che l'Egitto riceverà dal Fondo salirebbe quindi così a 6 miliardi di dollari. "In cambio, il governo adotterà diverse misure, tra cui il tentativo di unificare il tasso di cambio o di ridurre il valore della sterlina e di aumentare il sostegno ad alcuni servizi statali, oltre a inasprire le politiche monetarie e finanziarie", ha precisato la fonte. Da parte sua, il portavoce del Consiglio dei ministri egiziano, Mohamed el Homsani, ha dichiarato a "Shorouk" che il governo annuncerà i dettagli delle consultazioni avvenute nei giorni scorsi al Cairo con la missione dell'Fmi, spiegando i prossimi passi che verranno intrapresi a riguardo. (segue) (Res)