I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Energia: Libia, incontro tra vertici Banca centrale, Audit Bureau e Noc su aumento produzione - Il governatore della Banca centrale libica, Al Siddiq al Kabir, il presidente dell'Audit Bureau della Libia, Khaled Shakshak, e il presidente del consiglio di amministrazione della National Oil Corporation (Noc, l'ente petrolifero libico), Farhat Bengdara, hanno sottolineato la necessità di aumentare i tassi di produzione del petrolio. Lo si apprende da una nota della Banca centrale libica (Bcl) diffusa su Facebook, secondo cui i tre si sono incontrati oggi alla presenza del vice governatore dell'istituto finanziario, Marai al Barasi, e di numerosi consulenti ed esperti. I partecipanti alla riunione hanno definito un meccanismo chiaro per il finanziamento dei progetti di sviluppo presentati dalla Noc, oltre ad aver illustrato soluzioni per affrontare il meccanismo di approvvigionamento del carburante. Nell'occasione, Al Kabir, Shakshak e Bengdara hanno inoltre affrontato il tema della crisi idrica nella città costiera di Zliten, nel distretto di Al Murgub, nell'ovest della Libia, affermando il proprio sostegno agli sforzi del Governo di unità nazionale (Gun, con sede a Tripoli) e il contributo della Noc per affrontare questa crisi. (segue) (Res)