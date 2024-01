© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giordania: capo pasdaran Iran su dichiarazioni Usa, "nessun attacco rimarrà senza risposta"- Il generale Hossein Salami, comandante del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell’Iran (Irgc, i pasdaran), ha dichiarato che Teheran “non lascerà nessun attacco senza risposta”. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa iraniana “Tasnim”, riportando quanto affermato dal generale in occasione di una cerimonia di commemorazione, tenutasi oggi nella capitale iraniana. Durante il suo discorso, Salami ha dichiarato: “In questi giorni abbiamo sentito alcune minacce da parte di funzionari statunitensi. Diciamo loro che noi (...) non lasciamo nessuna minaccia senza risposta. Non cerchiamo la guerra ma non ne abbiamo paura”. (segue) (Res)