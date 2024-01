I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: ministro Sicurezza nazionale Israele, "accordo promiscuo" porterà a scioglimento governo - Un “accordo promiscuo” con il movimento islamista palestinese Hamas potrebbe portare allo scioglimento del governo di Israele. È quanto ha affermato il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, alla Knesset (il parlamento dello Stato ebraico), secondo quanto riferisce il quotidiano “Haaretz”. Il ministro si è opposto fermamente alla possibilità di raggiungere un accordo che porti a un cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas, nonché di un numero non precisato di prigionieri palestinesi. "Non permetteremo il rilascio di migliaia di terroristi”, ha affermato Ben Gvir, facendo eco a quanto già dichiarato ieri dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Secondo il ministro, Israele ha "l'obbligo morale di restituire gli ostaggi, ma ha anche il dovere di garantire la sicurezza dei suoi cittadini" e ha aggiunto che "una vera leadership guarda avanti negli anni, comprende il significato delle proprie azioni e non agisce in base a pressioni e impulsi, nemmeno quando è messa sotto pressione da un amico così stretto come gli Stati Uniti". (segue) (Res)