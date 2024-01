© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giordania: parlamento approva legge finanziaria per 2024 - L’Assemblea nazionale, il parlamento della Giordania, ha approvato oggi il progetto di legge finanziaria per il 2024 con una maggioranza di 89 voti su un totale di 114 deputati presenti. Lo ha riferito l’emittente del Regno “Al Mamlaka”, aggiungendo che durante la sessione - presieduta dal ministro degli Esteri, Ayman Safadi - il ministro delle Finanze, Mohamad al Ississ, ha risposto alle osservazioni dei deputati. Il bilancio per il 2024 ammonta a quasi 17 miliardi di dollari, con un deficit stimato in quasi tre miliardi di dollari. Il disegno di legge prevede anche maggiori stanziamenti per il servizio del debito pubblico, che è aumentato a causa dell'incremento dei tassi di interesse globali, in linea con la politica di riduzione dell'inflazione della Federal Reserve degli Stati Uniti. (segue) (Res)