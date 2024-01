© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: bombardamenti Israele colpiscono per la seconda volta in 48 ore ospedale Al Awda - L'ospedale di Al Awda, a Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza, è stato preso d’attacco da presunti bombardamenti israeliani per la seconda volta in meno di 48 ore. Lo ha reso noto un funzionario sanitario dell'ospedale, Mohammed Salha, all’emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota “Al Jazeera". “Siamo un ospedale non governativo che lavora per fornire servizi ai cittadini, soprattutto a livello di ostetricia e ginecologia”, ha dichiarato Salha, sottolineando che “al momento siamo l’unico ospedale che fornisce questo tipo di servizi nel nord della Striscia”. Il medico ha dichiarato che sarebbero stati colpiti l’edificio e il cortile del nosocomio. (Res)