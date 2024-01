I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poste: Giorgetti, nessuna svendita, operazione di valorizzazione preservando controllo pubblico - "Credo che qualcun altro abbia svenduto in passato alcuni asset importanti del Paese, certamente non lo farà questo governo". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo, nel corso del question time alla Camera, a un'interrogazione sulle iniziative volte a evitare l'alienazione di ulteriori quote azionarie di Poste italiane e a garantire il pieno coinvolgimento dei sindacati e dei lavoratori. "L'operazione che sta facendo il governo - ha proseguito - è di valorizzazione degli asset preservandone il controllo pubblico. Nessuna svendita, controllo pubblico, visione moderna e aperta al mercato". (segue) (Rin)