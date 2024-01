I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Ex Ilva: Cdm approva decreto legge a tutela imprese indotto - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato il decreto legge contenente specifiche misure volte a tutelare le imprese dell’indotto per l’ipotesi di commissariamento straordinario di Adi, nonché i cessionari dei crediti vantati dalle predette imprese, in modo che gli stessi continuino a tenere “aperta” la disponibilità all’acquisto pro soluto dei crediti, assicurando la fornitura di beni e servizi e, quindi, la continuità produttiva degli impianti. Lo riferisce il Mimit in una nota, spiegando che, in particolare, è previsto un accesso agevolato delle imprese dell'indotto di Adi, ove questa dovesse essere sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all’entrata in vigore del decreto, al Fondo di garanzia Pmi. La disposizione prevede l’esonero dal pagamento delle commissioni “una tantum” per l’accesso al Fondo e per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite. Per la misura della garanzia diretta sarà previsto l’innalzamento all’80 per cento per tutte le operazioni. Per quanto riguarda le operazioni di riassicurazione, la copertura del Fondo di garanzia Pmi è incrementata fino al 90 per cento. Per l’accesso alla garanzia del Fondo, le imprese devono aver impegnato, negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 70 per cento del fatturato nei confronti del committente. (segue) (Rin)