I fatti del giorno - Italia (5)

- Valle D’Aosta: Meloni, 37 milioni per 7 progetti da fondo sviluppo e coesione - “Questo accordo mobilita 37 milioni di euro e con la quota di finanziamento si arriva a 44 milioni di euro”. A dirlo stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in occasione della firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione stessa. Con queste risorse “vengono finanziati 7 interventi e quindi, anche qui, si concentrano le risorse” però “ci siamo resi conto che in alcuni casi le risorse venivano spese su moltissimi progetti che alla fine lasciavano un impatto molto limitato”, ha concluso. (Rin)