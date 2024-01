© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: arrestati e consegnati alla Cina 10 sospetti organizzatori di truffe online - La polizia del Myanmar ha arrestato e consegnato alla Cina dieci persone sospettate di essere coinvolte in truffe su internet e via telefono. Lo ha reso noto oggi l’ambasciata della Repubblica Popolare Cinese a Yangon, secondo cui sei degli arrestati sono accusati di essere le menti dietro le operazioni. Tra questi ci sarebbero l’ex presidente della regione birmana di Kokang, Bai Suocheng, con suo figlio Bai Yingcang. I mandati d’arresto nei confronti dei dieci erano stati spiccati lo scorso 10 dicembre dal ministero della Pubblica sicurezza di Pechino. Secondo l’emittente “Radio Free Asia”, Bai Suocheng, già parlamentare del Partito dell’Unione per la solidarietà e lo sviluppo (Usdp), è considerato uno stretto amico del capo della giunta militare che ha preso il potere con un colpo di Stato nel 2021, il generale Min Aung Hlaing. L’ambasciata cinese, nel suo comunicato, definisce l’operazione “un altro successo significativo della cooperazione in materia di polizia tra Cina e Myanmar”. Già lo scorso 23 gennaio oltre mille cittadini cinesi erano stati arrestati a Namshan, nello Stato di Shan, per presunti legami con centri dediti alle truffe online. Dallo scorso settembre, ovvero dall’avvio di una maxi-operazione delle autorità birmane nel nord del Paese contro gli stessi autori delle truffe, sono stati consegnati alla Cina oltre 44 mila sospetti. (segue) (Res)