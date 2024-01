© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: "come evitare un invito per il tè", così l'intelligence mette in guardia i cittadini - Il ministero della Sicurezza di Stato cinese ha delineato pubblicamente e per la prima volta le dieci condizioni che potrebbero portare a una convocazione da parte delle sue agenzie, nota in gergo come "un invito per il tè". L'intelligence del Paese asiatico ha elencato dieci comportamenti che i residenti dovrebbero evitare per scongiurare una convocazione o un'indagine per sospetti reati in un articolo pubblicato sul social network WeChat, già utilizzato la settimana scorsa per mettere in guardia i cittadini sull'importanza di difendere i minerali strategici della nazione dalle avide "organizzazioni d'oltremare". Le "dieci tazze di tè" citate dal ministero includono la messa in pericolo della sicurezza nazionale, l'acquisizione o la detenzione illegale di segreti di Stato e la commissione o l'assistenza ad attività di spionaggio. Perseguibili per vie legali sono anche la mancata collaborazione ad un'indagine sullo spionaggio e la divulgazione di segreti di Stato sul controspionaggio o sulle attività d'intelligence. L'articolo avverte inoltre individui e organizzazioni dei rischi della produzione, vendita, detenzione o utilizzo illegale di dispositivi d'intercettazione, paventando l'eventuale espulsione dal Paese in caso di violazione delle norme anti-spionaggio. (segue) (Res)