I fatti del giorno - America latina

- Messico: presidente Lopez Obrador presenterà pacchetto di 11 riforme costituzionali il 5 febbraio - Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, presenterà il 5 febbraio al Parlamento un pacchetto di undici riforme costituzionali in materia di pensioni, giustizia, lavoro e ruolo del presidente. Lo ha annunciato Ignacio Mier, coordinatore del partito del presidente, Movimento di rigenerazione nazionale (Morena). Nel pacchetto sono comprese proposte già note e alcune portate più di recente nel dibattito pubblico messicano. Il presidente, tra le altre cose, intende fissare in Costituzione l'obbligo che il salario minimo non cresca mai al di sotto del livello di inflazione, e alcune proposte sulle pensioni, come la riduzione dai 67 a 65 anni e l’inclusione di una pensione universale per disabilità. Queste misure si aggiungono alle riforme per la giustizia: Amlo propone che i cittadini possano scegliere i membri della Corte suprema di giustizia (Scjn) e dell’Istituto nazionale elettorale (Ine), che include anche i magistrati del tribunale elettorale. Il pacchetto di provvedimenti sarà presentato alla Camera dei Deputati e, se approvato, passerà al Senato. (segue) (Res)