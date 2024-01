I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: due morti nelle manifestazioni antigovernative - Sono almeno due i morti nelle manifestazioni antigovernative in corso ad Haiti da lunedì. Le tensioni maggiori, riportano i media locali, si sono verificate nel nord est del paese, nelle città di Trou- du nord, Terrier Rouge, Fort Liberté traffico, mentre a Fort Libertè i manifestanti hanno eretto barricate e cercato di bloccare una strada nazionale. Lunedì, l’ex senatore Jean Charles Moise, leader del movimento “Pitit Desalin”, ha fatto appello alla “violenza rivoluzionaria” per rovesciare il governo dell’attuale presidente in carica, Ariel Henry, ritenuto responsabile della crisi. Moise ha sottolineato che se non ci saranno movimenti violenti, Henry resterà al potere. (segue) (segue) (Res)