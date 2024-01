Myanmar: da Usa nuove sanzioni ad aziende e associati della giunta militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac), in occasione del terzo anniversario del golpe in Myanmar, ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di due entità legali e quattro persone legate alla giunta militare che ha preso il potere nel Paese. Il sottosegretario statunitense con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson, ha ribadito in una nota l’impegno di Washington a “deprivare la giunta militare in Myanmar delle risorse di cui ha bisogno per attaccare i suoi stessi cittadini”. Nello specifico, le nuove sanzioni hanno colpito la società Shwe Byain Phyu Group of Companies, insieme al suo fondatore, Thein Win Zaw; la moglie Tin Latt Min, insieme ai figli Theint Win Htet e Win Paing Kyaw; e la società di trasporto Myanma Five Star Line Company Limited. (segue) (Was)