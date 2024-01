Bullismo: De Poli (Udc) presenta sportello legale a sostegno famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a palazzo Madama, a Roma, su iniziativa del senatore Antonio De Poli, dell'Udc, è stato presentato lo sportello legale contro il bullismo, promosso dalla Provincia grazie a un protocollo di intesa con Ordine degli avvocati e Ufficio territoriale scolastico di Padova e Rovigo. E' quanto si legge in una nota. "Contro bullismo e cyberbullismo bisogna investire sulla prevenzione e questo progetto va in questa direzione. E' un'iniziativa senza precedenti, unica in tutta Italia, e ci auguriamo che possa diventare un modello a livello nazionale per contrastare bullismo e cyberbullismo", ha sottolineato De Poli nel corso della conferenza alla quale hanno partecipato, fra gli altri, Luigi Bisato (consigliere provinciale con delega alla Pubblica istruzione); Emanuela Veronese (dirigente scolastico in rappresentanza dell'Ufficio scolastico territoriale Padova Rovigo) e Nicola Giobba (vicepresidente Ordine avvocati di Padova). "I recenti fatti di cronaca devono spingerci a una riflessione: qualche giorno fa, purtroppo, abbiamo letto tutti della notizia di un'adolescente aggredita dalle sue coetanee che hanno ripreso la scena con un filmato, pubblicandolo poi sui social. Sono fenomeni che richiedono una risposta urgente a 360 gradi, da parte delle istituzioni, del mondo della scuola, delle famiglie e di tutta la società civile", ha spiegato De Poli introducendo i lavori della conferenza, a pochi giorni dal 7 febbraio, Giornata internazionale contro bullismo e cyberbullismo.(Com)