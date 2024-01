Kenya: governo dichiara "gruppo criminale" la setta di Mackenzie, fece morire di fame 400 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kenya ha proscritto la Chiesa internazionale della buona novella, setta religiosa guidata dal santone Paul Mackenzie che lo scorso anno fece morire di fame oltre 400 persone che lo avevano seguito in una presunta esperienza mistica. In un comunicato, il ministro dell'Interno Kithure Kindiki ha dichiarato la setta “gruppo criminale organizzato”, aprendo la strada a ulteriori indagini e possibili procedimenti giudiziari contro i membri che avrebbero aiutato Mackenzie. Il leader religioso deve rispondere attualmente dell'accusa di omicidio, tortura infantile e terrorismo dopo la scoperta, lo scorso aprile, di centinaia di corpi di suoi seguaci morti di fame per averlo ascoltato. I pubblici ministeri kenioti hanno dichiarato che accuseranno formalmente 95 persone di omicidio, omicidio colposo, terrorismo e tortura. I cadaveri sono stati scoperti nel corso di diversi mesi nella foresta di Shakahola, a centinaia di chilometri gli uni dagli altri, non lontano dalla costa keniota. Alcuni sopravvissuti hanno dichiarato ai media che Mackenzie avrebbe pianificato di affamare i suoi seguaci in tre fasi: prima i bambini, poi le donne e i giovani e infine gli uomini adulti. (Res)