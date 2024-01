Europee: Borghi (Iv), necessario ok a ddl su voto cinque milioni fuorisede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario approvare al più presto il disegno di legge sul voto a distanza, per permettere a quasi cinque milioni di studenti e lavoratori fuorisede di votare alle prossime elezioni Europee. Sarebbe davvero una beffa per questi italiani se il governo, dopo essersi presa la delega per velocizzare l'iter, non licenziasse la legge in tempo". Lo dice il senatore Enrico Borghi, capogruppo a palazzo Madama di Italia viva. "Il disegno di legge è attualmente in commissione Affari costituzionali al Senato. Il 15 febbraio è il termine ultimo per preparare adeguatamente il voto dell'8 e 9 giugno. Si tratta - aggiunge il parlamentare - di una misura di civiltà e buon senso che ha un costo contenuto. Questa inerzia del governo è davvero inspiegabile". (Rin)