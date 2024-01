Fvg: Capozzi (M5s), convocare tavolo su Electrolux con ministro Urso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Sulla vicenda Electrolux serve un tavolo dedicato con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e non solo quello generale sull’elettrodomestico previsto per il 22 febbraio. Lo chiede oggi in una nota la consigliera regionale del Movimento 5 stelle, Rosaria Capozzi. “I lavoratori rimangono la chiave per risolvere anche questa crisi, così come già avvenuto 9 anni fa. È grazie a loro e ai cospicui finanziamenti messi a disposizione da Regione e governo - spiega Capozzi - se si è potuto mantenere aperto lo stabilimento di Porcia e anche l'azienda sa che sarà grazie a loro se si continuerà a produrre in un'eccellenza industriale regionale. Per questo è necessario prendere in considerazione di intervenire in maniera complessiva con politiche industriali regionali che tengano conto degli interessi degli operai, prima ancora che di quelli aziendali. Si deve fare a monte un ragionamento serio di politica industriale d'insieme – conclude la pentastellata - con la consapevolezza che a trattare ci troveremo sempre più società finanziarie e non imprenditori”. (Frt)