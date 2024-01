Medio Oriente: da Usa nuove sanzioni a tre aziende per legami con l’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di una persona e tre entità legali in Libano e in Turchia, per aver contribuito al finanziamento delle attività di Hezbollah e delle Forze Quds del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell’Iran. In una nota, il governo federale statunitense ha spiegato che le entità colpite dalle sanzioni hanno generato milioni di dollari vendendo beni di produzione iraniana a diversi soggetti, tra cui figura anche il governo siriano. Nello specifico, le misure hanno colpito la società turca Mira Ihracat Ithalat Petrol, insieme al proprietario Ibrahim Talal al-Uwayr; la compagnia libanese Yara Offshore; e l’azienda Hydro Company for Drilling Equipment Rental, basata sempre in Libano. (Was)