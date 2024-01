Sicurezza: Piantedosi, contro baby gang non basta repressione, serve promozione legalità e rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il quanto riguarda il fenomeno delle cosiddette baby gang, "è fondamentale avere consapevolezza che l'azione delle istituzioni non può limitarsi ad azioni repressive ma deve prevedere anche politiche di promozione dei valori della legalità e del rispetto altrui". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo, nel corso del question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione sulle iniziative per il contrasto sul territorio del fenomeno delle cosiddette baby gang. "Abbiamo intensificato le misure di controllo del territorio con iniziative per sensibilizzare i giovani sui temi del bullismo, dell'utilizzo sicuro della rete internet e dei pericoli derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e alcool", ha proseguito. "Risponde a questa logica multilivello il Decreto Caivano, che ha introdotto norme di contrasto alla criminalità giovanile e, accanto ad esse, misure volte a rafforzare l'offerta scolastica per combattere l'abbandono precoce della scuola", ha sottolineato il ministro. "Sono state intensificate le operazioni di prevenzione del crimine con le cosiddette 'Operazioni ad alto impatto' nel tessuto urbano: nel 2023 sono state 161 a Milano e 55 a Palermo", ha aggiunto. "I Comuni, oltre ai fondi del Pnrr, potranno utilizzare le risorse del Fondo per la sicurezza urbana anche per il contrasto del fenomeno delle baby gang", ha concluso Piantedosi. (Rin)