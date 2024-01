Insularità: Musumeci, isole minori italiane in condizione di disagio, governo le sostiene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le isole minori italiane “da sempre sono in una condizione di disagio, che non ha conosciuto tregua, che è sempre più in crescita e che impedisce di mettere in pratica il fenomeno della transizione energetica”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto. “Tra le barriere che impediscono la transizione energetica ci sono la riduzione della popolazione, la difficoltà, nelle isole minori, di accedere ai servizi fondamentali e la loro vulnerabilità agli effetti del cambiamento climatico”, ha spiegato. “Il governo è impegnato nelle attività di sostegno e di promozione per migliorare le condizioni di vita sulle isole minori”, ha concluso Musumeci. (Rin)