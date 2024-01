© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi alla Farnesina il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha conferito a Jannik Sinner la nomina ad ambasciatore della Diplomazia dello Sport. "Il giusto riconoscimento per chi, con impegno e sacrificio, tiene alto il nome dell'Italia. Grazie per la visita Jannik, sei veramente un bravo ragazzo ed un esempio per i giovani", ha scritto Tajani su X. (Res)