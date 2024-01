Grecia: agricoltori in protesta, Mitsotakis "faremo nostro meglio per soddisfare richieste"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco “farà del suo meglio a livello nazionale ed europeo” per risolvere le difficoltà del settore agricolo. Lo ha detto il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, che oggi ha avuto un incontro con gli agricoltori in protesta nella città di Vonitsa. Secondo quanto riportato dai media locali il primo ministro ha assicurato che il governo “dà un grande peso al settore primario”, sottolineando che “meglio fa l’economia del Paese, più fondi avremo per sostenere il settore". Gli agricoltori hanno bloccato l’ingresso alla città intorno alle 11 di questa mattina, chiedendo una riduzione dei costi di produzione, indennizzi e infrastrutture migliori.(Gra)