Sport: Tajani consegna targa a Sinner, i nostri campioni valorizzano l'Italia nel mondo

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha consegnato al tennista Jannik Sinner una targa di riconoscimento per la vittoria ottenuta domenica agli Australian Open. "L'atleta conquista più del politico, e nell'ottica di rafforzare la presenza dell'Italia nel mondo è chiaro che se il campione rientra in una strategia di valorizzazione più ampia è utile anche a far crescere l'attenzione sul nostro Paese", ha detto Tajani.(Res)