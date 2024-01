Veneto: Destro (Confindustria), Canella è stato grande imprenditorie e uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto Est, con una nota, si è unito al cordoglio di molti per la scomparsa di Francesco Canella, patron dei supermercati Alì. "Ho appreso – ha dichiarato - con grande dolore la notizia della scomparsa. Francesco Canella è stato, insieme, un grande imprenditore e un grande uomo. Aveva la visione preveggente, la tenacia instancabile e la cultura del servizio e della qualità dell'imprenditore partito dall'essere un garzone e arrivato a creare un gruppo leader del food con 4.700 collaboratori, e aveva il cuore della persona perbene che amava gli altri, la sua gente, il suo territorio e la sua comunità dei quali si è preso sempre cura incarnando quella dimensione sociale e umana, quei valori di coesione, di solidarietà, di valorizzazione delle persone, anche le più vulnerabili, che oggi chiamiamo responsabilità sociale. Ci lascia un grande vuoto, ma soprattutto un esempio illuminato e una grandissima eredità". "Mi stringo in un forte, commosso abbraccio alla Signora Rossella, a Gianni e Marco e a tutta la famiglia – ha aggiunto Destro - alla quale esprimo la profonda vicinanza e il cordoglio del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Generale e di tutte le imprenditrici e gli imprenditori di Confindustria Veneto Est, certo che l'esempio del Commendator Francesco darà loro coraggio in questo momento e sarà di riferimento anche in futuro, per tutti noi e per i più giovani" ha concluso. (Rev)