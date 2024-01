Gaza: ministro Esteri turco, con omologa romena discusso delle atrocità a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le atrocità in corso a Gaza sono divenute insopportabili: due milioni di persone sono bombardate da Israele e lottano contro la fame e malattie contagiose. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri della Turchia, Hakan Fidan, in visita in Romania, dopo un incontro con l'omologa di Bucarest, Luminita Odobescu. "Abbiamo discusso del Medio Oriente, delle atrocità a Gaza, che sono diventate insopportabili. Invito Israele ad applicare immediatamente la decisione della Corte internazionale di giustizia sulle misure preventive e sul cessate il fuoco. Da settimane ormai Israele continua ad avere come obiettivo diretto Gaza, che è sotto un blocco totale. Coloro che sono sopravvissuti vivi a questi bombardamenti ora soffocano di fame e malattie contagiose. Il blocco da parte di Israele degli aiuti umanitari e delle forniture mediche a Gaza non può essere accettato in nessuna circostanza. Quando due milioni di persone vengono bombardate, lottano contro la fame e le malattie infettive e sono chiaramente lasciate a morire, non possiamo rimanere in silenzio. Invito l'opinione pubblica mondiale a fare tutto il necessario per impedire questo massacro", ha affermato il ministro turco. (Rob)