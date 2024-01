Insularità: Musumeci, 100 milioni per prevenzione strutturale antisismica isole minori marine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento Casa Italia della presidenza del Consiglio dei ministri “ha intrapreso un’iniziativa riguardante le risorse finanziarie destinate alle isole minori marine” e "si tratta di un intervento di prevenzione strutturale antisismica pari a 100 milioni di euro”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto. “Sul sito istituzionale del dipartimento e comunicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 23 gennaio 2024, è stata indetta una procedura per la selezione di proposte progettuali da ammettere a una successiva fase di valutazione finalizzata al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture pubblici sul territorio delle Isole minori”, ha concluso Musumeci. (Rin)