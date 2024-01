Mar Rosso: Crosetto, Ue in sintonia, Italia, Grecia e Francia si sono proposte per guida missione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ molto importante che l’Europa si sia mossa finalmente in sintonia sul Mar Rosso. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a “Rainews24” a margine della riunione informale dei ministri della Difesa dell’Ue. “Ci stiamo muovendo finalmente in sintonia” perché la crisi del Mar Rosso può incidere sulle economie europee e “sulle famiglie”. Il ministro ha confermato che Italia, Grecia e Francia si sono offerte di guidare la missione europea nell’area. “Mi auguro che possa diventare una missione più grande” perché quello degli Houthi “è un atto di guerra ibrida, un modo per tagliare i vasi di comunicazione di alcuni Paesi. Una risposta congiunta dell’Europa è auspicabile”, ha continuato Crosetto. (Res)