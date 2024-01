Decreto energia: Pichetto, ora Italia più forte su sfide climatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la conversione in legge del Decreto energia, “oggi l'Italia è più forte nelle sfide climatiche". Lo dichiara in una nota il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, sull'approvazione in via definitiva, da parte del Senato, del Decreto energia. "Il provvedimento - aggiunge il ministro - accompagna le imprese nel loro percorso di decarbonizzazione, sviluppando tante filiere di energia rinnovabile che possono aiutarci al raggiungimento dei nostri obiettivi delineati dal Pniec". "Poniamo inoltre - conclude il ministro - attenzione a questioni ambientali cogenti, come quelle relative alla gestione dei rifiuti, alla depurazione delle acque reflue, alla determinazione del deposito per i rifiuti radioattivi". "Il Parlamento, che ringrazio, ha migliorato il testo. Un bel segnale - conclude Pichetto - per il Paese che presiede il G7 e che ha messo la crescita attraverso la sostenibilità al centro della propria azione". (Rin)