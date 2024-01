Giordania: capo pasdaran Iran su dichiarazioni Usa, "nessun attacco rimarrà senza risposta" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva affermato di aver deciso quale sarà la risposta di Washington all’attacco avvenuto domenica, 28 gennaio, contro una base militare Usa in Giordania, a seguito del quale sono morti tre militari. Parlando con i giornalisti prima di partire per la Florida, dove ieri aveva in programma due eventi elettorali, Biden aveva detto che la responsabilità dell’attacco ricade sull’Iran. “Li ritengo responsabili, perché sono loro a fornire armi ai gruppi che attaccano le nostre truppe”, avea dichiarato il presidente statunitense. (Res)