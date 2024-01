Insularità: Musumeci, definire modello efficiente di assistenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il settore sanitario delle isole minori “è necessario definire un modello efficiente di assistenza sanitaria adattato al territorio insulare e occorrono presidi medici locali per superare la fragilità e le inefficienze del sistema”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto. “Occorre altresì pensare a implementare un ‘Piano di prevenzione ed intervento per le emergenze sanitarie in mare’”, ha concluso Musumeci. (Rin)