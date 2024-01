Sardegna: nuove aree verdi per il porto di Olbia-Isola Bianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ulteriore spazio interno, di circa 70 metri quadri, previo rilascio di apposita concessione demaniale marittima, potrà inoltre essere destinato a piccola attività di ristorazione. Il tutto sarà delimitato da aiuole perimetrali con essenze tipiche, in modo da creare una piccola oasi nell'ampia area operativa, e predisposto per il posizionamento di impianti di videosorveglianza. Il nuovo parco dell'Isola Bianca avrà a disposizione 15 posti auto e, oltre che dal viale principale, sarà raggiungibile, attraverso un'apposita rampa, direttamente dalla passeggiata della Capitaneria di Porto. "Entriamo nel vivo di una nuova stagione per il porto di Olbia, con interventi massicci di risistemazione e potenziamento dei servizi esistenti – spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna – Non solo opere su aree operative, ma, seguendo l'intero processo di riqualificazione dei waterfront già avviato in buona parte degli scali di competenza, anche su spazi inutilizzati che, una volta riqualificati e recuperati, potranno essere restituiti alla cittadinanza, affinché la stessa possa riappropriarsi di angoli di pregio fronte mare e vivere il porto, come già in parte avviene, quale naturale prosecuzione del tessuto urbano" (Rsc)