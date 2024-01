Camera: domani convegno "Luigi Berlinguer, un uomo dal multiforme ingegno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Luigi Berlinguer, un uomo dal multiforme ingegno" è il titolo di un convegno che si svolge giovedì primo febbraio, alle 16, presso l'Aula dei gruppi parlamentari della Camera, ingresso in via di Campo Marzio 74. Questo il programma: saluti della vicepresidente della Camera Anna Ascani e della capogruppo del Pd Chiara Braga. Intervengono: Francesco Profumo, Paolo Fresu, Vannino Chiti, Guido Melis, Mauro Palma, Giovanni Trainito, Attilio Oliva, Maria Chiara Carrozza, Roberto Rampi, Valeria Fedeli e familiari di Luigi Berlinguer. Conclude la segretaria del Pd Elly Schlein. Modera la capogruppo del Pd in Commissione Cultura della Camera Irene Manzi. Nel corso dell'incontro, prevista la proiezione di "Luigi Berlinguer. Una vita di bolina", di Francesco Cordio. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)