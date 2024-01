Medio Oriente: ministra Esteri romena, coordinamento internazionale per ottenere pace duratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario uno stretto coordinamento degli sforzi internazionali per avanzare verso una pace duratura in Medio Oriente. Lo ha detto la ministra degli Esteri romena, Luminita Odobescu, durante una conferenza stampa con l'omologo turco, Hakan Fidan, oggi in visita a Bucarest. "Ho espresso la mia preoccupazione per la situazione in Medio Oriente che, a nostro avviso, deve essere affrontata in tutta la sua complessità: la crisi nella Striscia di Gaza, la situazione nel Mar Rosso, nonché le crescenti tensioni al confine israelo-libanese e l'elenco potrebbe continuare. Ho sottolineato che attualmente è necessario uno stretto coordinamento degli sforzi internazionali per avanzare verso una pace duratura in Medio Oriente, quando le condizioni lo consentiranno", ha detto Odobescu. "La posizione della Romania è nota. Sia la Romania che la Turchia condividono l'idea dell'urgente necessità di avanzare soluzioni concrete che portino alla creazione di un orizzonte politico necessario per attuare la soluzione dei due Stati e garantire la sicurezza regionale, e questa spirale ricorrente di violenza può essere superata solo promuovendo la soluzione dei due Stati, l'unica opzione possibile per garantire le legittime aspirazioni e i diritti delle due parti", ha sottolineato la ministra romena. (Rob)